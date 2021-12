Nach dem Sieg gegen die Flyers ist klar, dass der Erfolg der Dukes gegen die Gunners in der Vorwoche keine Eintagsfliege war, sondern die lang ersehnte Antwort der Mannschaft auf die total verkorksten ersten Saisonwochen. Denn ohne zwei Leistungsträger und ohne die beiden Neuzugänge wurde jetzt auch Wels niedergerungen. Eine doppelte Antwort der Mannschaft, die jetzt darauf brennt, diesen Aufwärtstrend zu erhalten.

Mit zwei Siegen kann man freilich noch keine Saison retten, sie sind aber ein guter Anfang. Das Selbstvertrauen scheint wiederhergestellt und mit diesem ist auch der Einsatz wieder so, wie er sein soll. Das sind Effekte, die sich oft selbst verstärken. Wenn gegen Traiskirchen der nächste Sieg gelingt, könnte man zumindest theoretisch schon von einer Serie sprechen. Auch auf den Einzug in die Play-offs dürfte man sich in diesem Fall fast schon berechtigte Hoffnung machen.