Dringend notwendig

Mit dem neuen Center haben die BK Dukes ein ganz wichtiges Puzzlesteinchen für die heranrückende Saison in der Basketball Superliga gefunden. Hier war man in der Vorsaison teilweise nämlich schwer unterbesetzt. Christoph Jakubowski kam in seiner letzten Saison kaum mehr zum Einsatz, Joshua Nurse konnte hier nicht überzeugen und wird nicht mehr für die Dukes auf dem Feld stehen. Damit blieb nur mehr Benjamin Blazevic, an dem bereits im Vorjahr ein Großteil der Verantwortung auf dieser Position hängen blieb. Wenn er nicht am Feld war, hatten die Klosterneuburger ihre liebe Not. Das war für die Gegner zu leicht auszurechnen.

Blazevic wurde immer wieder ins Visier genommen, musste lang auf dem Feld stehen und geriet dadurch auch sehr oft in Foulprobleme, die in knappen Spielen am Ende ein entscheidender Faktor wurden.

Wenn der Neuzugang hält, was seine statistischen Werte versprechen, sollten diese Sorgen der Vergangenheit angehören.