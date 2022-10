Duchess bremsen Euphorie

In der Kick-off-Partie der Basketball-Superliga der Frauen empfing das letztjährige Tabellenschlusslicht KOS Celovec den ungeschlagenen Meister BK Klosterneuburg. Die Rollen in der Partie waren somit klar verteilt, auch wenn der Champion über den Sommer den Abgang von Regular-Season-MVP Pia Jurhar verkraften musste. Die stark ersatzgeschwächten Klagenfurterinnen konnten nicht einmal ansatzweise die Zderadicka-Truppe ärgern. Auch in Bestbesetzung wäre dies wohl nicht gelungen.

Trotzdem steht Coach Franz Zderadicka auf der Euphoriebremse. Er weiß, dass der Schlendrian schnell einreißen kann, weshalb er auch nach dem Kantersieg die Fehler im Spiel betont. Aber den Spielerinnen ist ohnehin klar, dass das Auftaktspiel kein Gradmesser war. Erneut den Titel zu holen wird schwer und die weiße Weste zu wahren, ist sowieso nicht planbar.