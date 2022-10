Ein Auftakt nach Maß

So hat sich die Klosterneuburger Basketballfamilie den Heimauftakt am Samstag vorgestellt.

Zunächst lieferten die Duchess im Duell mit Vienna United eine Machtdemonstration ab und ließen den Wienerinnen nicht den Hauch einer Chance, ehe die Herren gegen Kapfenberg auf voller Linie überzeugten.

Für Jubelstimmung ist es natürlich noch zu früh, aber für die Motivation der Fans den Weg in die Halle zu beschreiten waren diese Vorstellungen sicherlich zuträglich. Größtes Plus für beide Teams: Sowohl Damen als auch Herren hielten fast über die ganzen 40 Minuten die Intensität äußerst hoch. Das war nicht nur die Grundlage für die Erfolge, sondern sorgte auch für sehr unterhaltsame Spiele. Besonders erfreulich ist das für die Herren, die in der Vorbereitung besonderes Augenmerk auf diesen Aspekt legten. Der Fokus auf das physische Spiel scheint sich bereits jetzt auszuzahlen.