Pünktlich zum Start der ersten Rückrunde zeigten die Klosterneuburger Basketballer, was in ihnen steckt.

Gegen den amtierenden Meister aus Kapfenberg dominierten die Dukes speziell nach dem Seitenwechsel das Spiel und setzten sich nach einer starken Leistung mehr als deutlich mit 20 Punkten Differenz durch.

Während bei den Bullen lediglich zwei Spieler zweistellig scoren konnten, waren es bei den Klosterneuburgern gleich fünf Spieler, die zehn oder mehr Punkte zum Sieg beitragen konnten.

Auch unter dem Korb zeigten sich die Dukes stärker und holten gegenüber neun Rebounds der Kapfenberger 17 Mal den Ball. Auch erkämpften sich die Klosterneuburger doppelt so viele Steals wie der Gegner.

Da kann man auch verschmerzen, dass die Trefferquote der Gäste knapp besser war als die der Babenberger. Speziell an der Freiwurflinie muss sich die Truppe von Coach Werner Sallomon verbessern.

Nun geht es für die Klosterneuburger am Donnerstag erstmals im Cup los, ehe am Sonntag in Graz gastiert wird.

Mit einer ähnlich starken Leistung wie gegen Kapfenberg stehen danach schon wieder zwei Siege mehr auf dem Konto der Klosterneuburger.