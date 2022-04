Ein guter Kompromiss?

Die Basketball Superliga hat also auf die schwierigen Rahmenbedingungen in dieser Saison reagiert und hat mit der Wildcard eine Lösung geschaffen, die einem möglichen Absteiger den Verbleib in der Liga ermöglicht.

Ebenfalls interessant ist die Möglichkeit für Teams aus der 2. Liga mittels Wildcard aufzusteigen, wenn das nicht auf sportlichem Weg gelingt. Diese Teams kommen um die 25.000 Euro Zahlung, die der Verband fordert, nicht herum.

Und genau da beginnt diese Lösung zu hinken. Die Vereine in der 2. Liga haben nicht das Budget der Superliga. Jetzt sollen aber genau diese noch einmal ordentlich in die Tasche greifen, um sich den Einzug in die Superliga quasi zu erkaufen. Mit Geld, das man brauchen wird, um eine Spielklasse höher mitzuhalten.

Mutiger wäre es gewesen, wenn man sich klar zu einer 12er-Liga bekannt und den Aufstieg ohne Zusatzzahlungen ermöglicht hätte.