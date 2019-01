Daniel Wertheim legt, dreizehn Jahre nachdem er den Verein mitgründete sein aktuelles Amt als Sektionsleiter des FCK zurück und bleibt lediglich in beobachtender Funktion als zweiter Obmann Stellvertreter erhalten. Wer hört wie der ehemalige Obmann, Trainer, Nachwuchstrainer und Drahtzieher hinter der Gründung der Spielgemeinschaft, die jetzt den Namen FCK trägt, liebevoll über „sein Baby“ spricht, welches jetzt erwachsen ist, kann schnell nachvollziehen, dass es sich um eine durchaus schwere und wohl überlegte Entscheidung handeln muss.

Neben dem Mangel an Zeit gab der Trainer der Meistermannschaft von 2012 auch an, dass Auffassungsunterschiede über die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Haretter eine entscheidende Rolle spielten und er sich zum Wohle des Vereins zurückzog. Eine respektable Entscheidung, denn hätte Wertheim versucht seinen Willen auf Biegen und Brechen durchzusetzen, hätte dies wohl für einige Unruhe gesorgt, die dem Verein in der momentanen Umgestaltungsphase nur geschadet hätte. Hut ab! Eine Sache für die man derartig viel Zeit geopfert hat, in die Hände anderer zu übergeben, auch wenn es zum Wohl des Vereins ist, braucht Vertrauen und Zuversicht.