Mit dem Sieg gegen die Timberwolves aus Wien, holten sich die Klosterneuburger Dukes vor dem Jahresende noch einmal Selbstvertrauen vor den schwierigen Aufgaben im neuen Jahr.

Gleich zu Beginn des Jahres 2019 gastiert mit den Gmunden Swans der aktuelle Tabellenführer in Klosterneuburg. Drei Tage später reisen die Dukes nach Wels.

Mit dem aktuellen Selbstvertrauen in der ersten Rückrunde, sollten die Klosterneuburger auch in Gmunden ein gehöriges Wörtchen um den Sieg mitreden können.

Immerhin gewannen die Dukes vier der letzten fünf Spiele und halten somit auch den Anschluss an die Tabellenspitze.

In Wels gehen die Klosterneuburger dann freilich als klarer Favorit in die Begegnung, auch wenn sie das Heimspiel gegen die Flyers nur ganz knapp mit 78:76 für sich entscheiden konnten. Das liegt dann allerdings bereits fast zwei Monate zurück und seit dem haben sich die Dukes speziell in der Defensive stark verbessert.

Einem starken Start der Klosterneuburger in das Jahr 2019 liegt also nichts im Wege, auch wenn die Aufgabe eine schwere scheint. Mit zwei Siegen würde das Selbstvertrauen der Babenberger aber auf jedenfall noch mehr wachsen.