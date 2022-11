Ein Team mit Tiefe

Aus heutiger Sicht ist es fast unvorstellbar, aber es ist nur ein paar Spielzeiten her, da grundelte der FC Klosterneuburg in der Gebietsliga Nord/Nordwest am Tabellenende herum und lieferte sich spannende Duelle um den Klassenerhalt. In der Saison 2018/19 gelang der noch mich Ach und Krach. Randnotiz: Damals kämpfte auch Vorjahresmeister Langenlebarn hartnäckig gegen die Rote Laterne.

Seither haben die Klosterneuburger eine beachtliche Entwicklung hingelegt, die sich aktuell deutlich zeigt. Denn obwohl das Team seit Wochen einige zentrale Spieler vermisst, rittert die Handl-Truppe sogar noch um die Winterkrone mit. Selbst wenn der Herbstmeistertitel nicht gelingen sollte, mit einem Platz im Spitzenfeld darf man nach dem Herbst aber durchaus zufrieden sein.

In Anbetracht der zahlreichen Ausfälle zeigt das nicht nur die Qualität, sondern auch die Tiefe, die diese Mannschaft mittlerweile hat.