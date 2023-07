Ende wäre ewig schade

Schon die letzten Jahre lang kämpfen die American Footballer von den Klosterneuburg Broncos mit der geringen Anzahl der Spieler. Damit stehen die Klosterneuburger nicht alleine da. Besonders in den unteren Divisionen kämpfen viele Mannschaften damit, ihre Teams konstant mit ausreichend Spielern zu besetzen und die besten unter ihnen wechseln dann ohnehin oft in höhere Ligen zu jenen Teams, die bereits gut besetzt sind. Die Gründe liegen auf der Hand. Der physisch fordernde Sport benötigt viel harte Arbeit, um ihn möglichst verletzungsfrei zu betreiben. Und im Gegensatz zu manch anderer Sportart verdient man im Unterhaus kein Geld und selbst bei noch so guter Vorbereitung ist die Verletzungsgefahr stets groß.

Die Broncos stehen jetzt vor der großen Herausforderung den Kader für das kommende Jahr wieder aufzupäppeln, um weiter in der Division III an den Start zu gehen. Man kann ihnen nur Glück wünschen, denn es wäre ewig schade, wenn die Stadt ihr Football-Team verlieren würde.