Endlich geht es los

Endlich geht sie wieder los, die Superliga der Herren. Die Dukes starten am Sonntag in Wels und eine Woche später wartet dann schon das Heimspiel gegen Gmunden. Auch bei den Damen hat die Wartezeit bald ein Ende. Am 15. Oktober starten die Duchess bei den Timberwolves und empfangen eine Woche später schon UBI Graz zum Kracher im Happyland. Beide Teams haben in den letzten Vorbereitungswochen gezeigt, dass man viel Potenzial hat.

Die Duchess mit dem Auftritt in Maribor beim Alpe Adria Cup. Die Dukes mit guten Leistungen in der Vorbereitung. Doch die Liga ist bekanntlich ein ganz anderes Pflaster. Um gute Leistungen in der Vorbereitung kann man sich keine Punkte für die Tabelle kaufen und die Erwartungshaltung der Fans ist gleichzeitig durchaus groß.

Diese haben beide Teams sich verdient. Die Duchess mit ihren Meistertiteln in Serie und die Dukes mit einem tollen Turnaround während der Saison, der sie bis ins Semifinale brachte.