Am Sonntag kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen der Saison zwischen den Duchess und UBI Graz. Das Spiel darf aus mehreren Gründen mit Spannung erwartet werden. Erstens: Es ist das Duell der zwei besten Teams der Liga. Zweitens: Die Klosterneuburgerinnen wollen sich für die bittere Overtime-Niederlage in Graz revanchieren. Drittens: Der Ausgang dieser Partie könnte große Auswirkungen auf die Play-offs haben.

Wenn die Duchess mit zumindest sechs Zählern Differenz gewinnen, gehen sie höchstwahrscheinlich auf dem ersten Platz in die K.-o.-Runden und würden das Semifinalduell mit Vienna United gegen jenes mit den wesentlich schwächeren Flames tauschen, wenn in der Tabelle keine Überraschung passiert. Dann müsste sich Graz im Semifinale mit den stärkeren Wienerinnen von Coach Stefan Höllerl messen und eventuell schon einiges an Pulver verschießen. Die Höllerl-Truppe hat im Duell mit den Duchess nämlich gezeigt, dass für sie ein Sieg gegen Wien oder Klosterneuburg nur eine Frage der Zeit sein dürfte.