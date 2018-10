Dass man gut Fußballspielen und auch mit den Topteams der Liga mithalten kann, haben die Klosterneuburger Kicker bereits gezeigt. Gegen die Zweiten der Tabelle aus Laa an der Thaya setzte es in einem umkämpften Spiel nur eine knappe Niederlage, und Bisamberg, momentan auf dem dritten Tabellenplatz gelegen, musste sich nur gegen Prottes und die Klosterneuburger geschlagen geben. Die Qualität ist also gegeben.

Woran liegt es aber, dass man gegen Langenlebarn derartig untergeht? Das Problem scheint, zumindest bei externer Betrachtung, die mangelnde Konstanz zu sein. Und natürlich gibt es Gegner, die einem Team besser liegen, und solche, gegen die es seltener klappt. Aber wer das Spiel zwischen Klosterneuburg und Langenlebarn gesehen hat, konnte über weite Strecken einfach nicht glauben, die selbe Mannschaft zu beobachten, die gegen Bisamberg oder Eckartsau am Feld stand.

Es wird jetzt am Trainer und an den Spielern selbst liegen, sich an der Nase zu nehmen und wieder zu fighten. Den ohne den notwendigen Kampfgeist geht es nicht. Wenn man es jedoch schaffen sollte, konstant die richtigen Portionen an Einsatz und Teamgeist zu zeigen, hat der FCK jedenfalls das Potenzial, um sich in der Tabelle wieder nach oben zu orientieren.