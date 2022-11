Es muss sich etwas ändern

Unabhängig davon, ob die Klosterneuburger Basketballer am Ende des Tages erfolgreich Einspruch gegen das Spiel in Eisenstadt erheben oder nicht, die Leistung der Klosterneuburger in der zweiten Halbzeit in Eisenstadt war einem Klosterneuburger Basketballteam nicht würdig.

Die Dukes bringen ihr Potenzial einfach nicht für die vollen vierzig Minuten aufs Parkett und bringen sich immer wieder um die Früchte der harten Arbeit.

Die Klosterneuburger müssen die Nationalteampause jetzt nutzen, um wieder in die Spur zu finden und sich auf zentrale Tugenden wie die passende Konzentration und die Einsatzbereitschaft fokussieren. Wenn das gelingt, ist noch mehr als genug Zeit, um das Ruder herumzureißen.

Wenn es nach der Pause aber so weitergeht, wie bisher, dann steht den Klosterneuburger Basketballern erneut eine unschöne Spielzeit bevor.