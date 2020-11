Am Samstag war es soweit: Die Dukes mussten die erste Niederlage in der laufenden Superliga-Saison einstecken. Ausgerechnet gegen die bisher hinterherhinkenden Oberwarter zog die Zeleznik-Truppe den Kürzeren. Die Dukes gehen also mit einer Pleite im Hinterkopf in die Länderspielpause und müssen sich danach gegen die Welser wieder aufrichten. Keine leichte Aufgabe, denn die Oberösterreicher spielen bislang eine starke Saison und können mit einem Sieg gegen die Dukes in der Tabelle sogar mit diesen gleichziehen.

Die Niederlage war aber nicht die riesen Überraschung, wie die Tabellensituation vielleicht vermuten lassen würde. Die Gunners traten bisher mit einer ersatzgeschwächten Truppe an, kamen zuletzt aber richtig in Fahrt. Die Dukes wiederum spielten zweifelsfrei starke sechs Runden, waren aber nicht unantastbar, wie etwa die Spiele gegen Traiskirchen zeigten.

Gegen Oberwart konnten die Klosterneuburger ihre Stärken nicht ausspielen. Die Wurfquote bereitete Probleme und die lange Bank konnte nicht wie bisher ins Spiel gebracht werden. Um nach so einer Leistung als Sieger vom Platz zu gehen, dazu reicht der Qualitätsunterschied nicht aus. Denn die Superliga ist heuer ausgeglichen wie lange nicht mehr und verspricht Spannung bis zum Schluss.