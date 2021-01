Es sind noch 1:50 Minuten zu spielen, der Spielstand lautet 56:56. Pedrag Miletic nimmt einen Wurf von Downtown und hat keinen Platz zur Landung, da Eric McClellan in der Defence in die Falle tapt. Der Unparteiische hat perfekten Blick auf die Situation und pfeift. Nicht jedoch ein Foul gegen McClellan, sondern ein technisches Foul gegen Miletic. Eine unerklärliche Fehlentscheidung, wie auch Videos aus anderen Blickwinkeln der Halle zeigen. Für die Dukes hat das große Folgen. Ohne Miletic, der in den entscheidenden Minuten oft das Ruder übernimmt, haben die Klosterneuburger in der folgenden Nachspielzeit keine Chance und verlieren wichtige Punkte im Rennen um den besten Platz im Play-off.

Für die Schiedsrichter bleibt die Fehlentscheidung vermutlich ohne Konsequenzen, denn mit derartigen Leistungen der Unparteiischen, muss man sich in Österreichs höchster Spielklasse seit Jahren zufriedengeben. Das ist allerdings nicht die Schuld der Schiris, sondern des Verbands, der endlich mehr Fokus auf die Ausbildung setzen muss.