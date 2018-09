Am kommenden Wochenende geht es für die Klosterneuburger Jungsenioren wieder los. Die KTV 35+ Herren starten in ihre zweite Saison in der Bundesliga.

Nach dem dritten Platz im vergangenen Jahr, wollen die Spieler rund um Mannschaftsführer Mario Weber in dieser Saison mehr. Noch dazu findet das Finalturnier der Bundesliga heuer beim Klosterneuburger Tennisverein statt. Das will man sich als ausrichtender Verein natürlich nicht entgehen lassen.

Lediglich zwei Abgänge haben die Klosterneuburger zu verzeichnen, konnten sich aber mit dem mehrfachen deutschen Seniorenmeister der Jungsenioren Marc Leimbach und Bundesligaspieler Helmut Fellner aus Amstetten mit Sicherheit verstärken.

Zugpferd bleibt aber nach wie vor Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek, der auch in dieser Saison gehalten werden konnte und auf der „Eins“ spielen wird.

Sollten die KTV-Herren einen guten Start in der ersten Begegnung am Freitag in Klosterneuburg gegen den regierenden Meister Neudörfl hinlegen und alle Spieler fit bleiben, steht es um die Chancen ins Final-Four einzuziehen recht gut.

Und mit dem heimischen Publikum im Rücken wäre den Klosterneuburgern auch im möglichen Finalturnier einiges zuzutrauen.