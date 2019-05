Zuletzt waren die Schiedsrichterleistungen ein großes Thema bei der Finalserie der Basketball-Damenbundesliga und auch nach dem letzten Spiel des FCK in der Gebietsliga Nord-Nordwest gab es einiges Gerede über die unzureichende Leistung des Unparteiischen.

Selbstverständlich scheint es seit jeher in der Natur der Sache zu liegen, dass so mancher Spieler, Trainer und Fan seine überschüssigen Aggressionen lautstark am Schiedsrichter auslassen muss, obwohl man denjenigen, die sich die Aufgabe des Unparteiischen aufhalsen, eher mit Dankbarkeit und Respekt begegnen sollte.

Wenn man die vielen absolut unnötigen und ungerechtfertigten Beschimpfungen allerdings bei Seite lässt und versucht sich ernsthaft mit den gezeigten Leistungen auseinander zu setzen, kann man den Groll, wenn auch nicht die Intensität dahinter, verstehen. Zu oft muss man sich aktuell nach Matches fragen: „Wie wäre die Partie ausgegangen, wenn nicht dieser oder jener Fehler das Spiel massiv beeinflusst hätte?“ Die Schuld dafür bei den Schiris zu suchen, die natürlich ihr Bestes geben, ist aber der falsche Ansatz. Viel eher sollte man sich fragen, ob nicht die Verbände mehr in die Ausbildung der Schiedsrichter investieren sollten, um dieses Problemfeld zu attackieren.