Unglaublich! Zum 500. Mal stand Werner Sallomon am vergangenen Sonntag bereits als Trainer bei einem Bundesligaspiel an der Seitenlinie der Klosterneuburger Dukes. Seine Mannschaft beschenkte ihn dabei mit einem fulminanten Sieg im Duell um die Tabellenführung und zeigte genau das, was Sallomon von seinen Spielern sehen will — Kampfgeist und Teamplay!

Noch beeindruckender wirkt dabei, dass Sallomon diese 500 Spiele als Coach für ein und denselben Verein absolviert hat. Er war von 2004 bis 2013 – neben seiner Funktion als Obmann – auch Headcoach der Dukes und führte die Klosterneuburger vom Tabellenende zum Meister-, Supercup- und Cuptitel. Von der Basketball-Bundesliga wurde er zum „Coach of the year“ gewählt. 2013 bis 2015 übernahm Sallomon das österreichische Nationalteam, 2016 war er interimistisch dann wieder am Trainerposten bei den Dukes.

2018, als man keinen passenden Trainer als Nachfolger von Ante Perica fand, sprang Sallomon erneut ein und übernahm als Coach das erfolgreiche „Projekt 2020“, infolgedessen die Dukes heuer wieder um den Titel mitspielen können. Und genau dieser Titelgewinn scheint dem „Genie“ Sallomon auch zu gelingen, liegen die Klosterneuburger doch im Moment in der Tabelle in Führung.