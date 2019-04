Die letzte Schlacht der Klosterneuburger Basketballherzoginnen für diese Saison ist geschlagen. Während man vielleicht noch etwas der verpassten Titelchance nachtrauert, sollte man sich in den Reihen der Duchess in ein paar Wochen hoffentlich besser fühlen. Dann wird die Erkenntnis einkehren, was sich in dieser Saison alles positiv verändert hat.

Die Entwicklung des Teams und der auch in den Play-off-Spielen gezeigte Basketball sollte nach einigen Wochen wieder für sonnigere Stimmung sorgen.

Denn eines muss gesagt werden: Der Dreikampf Duchess, UBI Graz und Basket Flames hat sich erst gegen Mitte der Saison entwickelt und der Spielzeit eine Menge an zusätzlicher Spannung hinzugefügt. Die direkte Konkurrenz war mit den geholten Verstärkungen der Duchess zwar nicht glücklich, übersah jedoch geflissentlich, wie nebenher die Nachwuchsspielerinnen der Duchess einen großen Entwicklungssprung machten.

Wer die Halbfinalserie zwischen Duchess und Flames sowie die Atmosphäre beim letzten Spiel der Saison im Dukes-Castle miterleben durfte, konnte eindeutig feststellen, wie die zusätzliche Konkurrenz das „Geschäft“ belebt und endlich für richtiges Meisterschaftsfeeling in der Schlussphase der Saison gesorgt hat.