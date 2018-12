Eine aus dem American Football kommende „Weisheit“ behauptet, dass man mit der Offensive zwar Spiele gewinnt, mit der Defensive allerdings die Meisterschaft. Den Dukes fehlt vielleicht noch die Konstanz um heuer wirklich ein ernsthaftes Wörtchen um den Titel mitzureden, wenn man sich aber dauerhaft an der Tabellenspitze etablieren möchte, kann man sich diese Erkenntnis aus dem Football durchaus zu Herzen nehmen.

„In der Offensive haben wir zu unserem Spiel gefunden, dafür haben wir die Defensive ein bisschen vernachlässigt“, gab Dukes-Coach Werner Sallomon nach der ersten Hinrunde zu, fügte aber gleich an, „jetzt werden wir uns darum kümmern, in der Defensive nachzulegen.“

Wenn man sich die Entwicklung der Dukes in den vergangenen Wochen ansieht, so ist zu erkennen, dass der Trainer sein Versprechen umgesetzt hat und die Defensive nun besser funktioniert. Traiskirchen, Graz und die Bulls hatte man hinten besser im Griff als noch in den ersten Duellen, die bärenstarken Oberwarter hielt man auf 75 Punkten. Ein Teilerfolg, trotz der Niederlage.

Die Entwicklungskurve stimmt eindeutig und wenn die Dukes sich weiterhin so steigern, darf man in Klosterneuburg vielleicht bald von einer Defensive träumen, die sogar eine Meisterschaft gewinnt.