Am Sonntag geht es endlich los! Die Superliga der Herren im Basketball startet und die Dukes aus Klosterneuburg sind natürlich dabei. Nach einer schwierigen Saison hat sich bei den Dukes einiges getan. Die Legionäre wurden getauscht und mit Clemens Leydolf gibt es einen neuen Kapitän. Die Dukes haben in der Vorbereitung massiv auf die Physis gesetzt und wollen die aktuell gute Teamchemie gleich in den ersten Wochen ausspielen. Mit Wels, Kapfenberg und Gmunden stehen zu Beginn drei gestandene Mannschaften als Gegner am Parkett, ehe es gegen die Aufsteiger aus Fürstenfeld geht.

Ein guter Start wird wichtig sein. Nicht nur für die Tabelle, sondern auch um die Fans gleich zu Beginn der Saison wieder regelmäßig in die Halle zu locken. Die Unterstützung von den Rängen hat in Klosterneuburg ja bekanntlich einen besonders hohen Stellenwert.