Freud und Leid liegen bekanntlich in den meisten Sportarten sehr nah beisammen. Hätte der Schiedsrichter die Begegnung des FC Klosterneuburg mit Wullersdorf in der Gebietsliga pünktlich abgepfiffen, hätten die Klosterneuburger sich über den, mit einer Rumpfelf erspielten, Punkt sicherlich gefreut. Tatsache ist aber, dass Wullersdorf in der 91. Minute das 0:1 erzielte und sich jetzt über drei Punkte freuen darf, während die Klosterneuburger mit leeren Händen dastehen.

Beim Blick auf die Tabelle stellt sich da die Frage: Hat der Abstiegskampf für die Klosterneuburger bereits begonnen? Dies muss mit einem deutlichen „Ja“ beantwortet werden. Da es am Ende der Saison in jedem Fall zwei Absteiger geben wird, befindet man sich, nur einen Platz und einen Punkt vor den Vorletzten aus Langenlebarn in äußerst gefährlichen Gewässern.

Das kommende Spiel gegen Tulln ist somit bereits das erste Sechspunktespiel gegen den Abstieg. Bei all diesem Pessimismus muss man aber auch sehen, dass der Weg in schönere Gefilde nicht so weit ist, wie man denkt. Dafür muss die lange Liste der Ausfälle und der angeschlagenen Spieler aber rasch kürzer werden, damit die Mannschaft auch den notwendigen Spielraum hat, um noch etwas auszurichten. Sonst wird es eng werden.