Es waren definitiv keine leichten zwei Jahre für die Klosterneuburg Broncos und alle Beteiligten.

Seit Gründung des Vereins sind viele Spieler und Coaches gekommen und viele auch wieder gegangen. Wer schon einmal an der Gründung eines Vereins beteiligt war, kann sich vorstellen, welche Strapazen Funktionäre, Spieler, Freunde, Verwandte und andere Unterstützer in den letzten zwei Jahren über sich ergehen lassen mussten, um in Klosterneuburg wieder ein Football Team auf die Beine zu stellen. Um überhaupt in der untersten Liga einzusteigen, musste man sich letztes Jahr als ligatauglich präsentieren und mehrere Freundschaftsspiele durchführen. Eine erste Probe, welche die Broncos damals bravourös bewältigten. Wer ein Heimspiel der Klosterneuburger besucht, merkt sofort wie intensiv alle im Verein mitarbeiten, um dies zu ermöglichen. Jetzt warten allerdings neue Aufgaben auf die Broncos. Will man sich dauerhaft etablieren müssen auf jeden Fall Mittel und Wege gefunden werden, um die Mannschaft weiter zu vergrößern und die möglicherweise abgehenden Spieler zu ersetzen.

Zu wünschen wäre es den Broncos auf jeden Fall, denn das Team stellt eine große Bereicherung für die sportliche Vielfalt Klosterneuburgs dar.