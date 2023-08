In der Liga angekommen

Mit dem zweiten Sieg im vierten Spiel scheinen die Fußballer des FC Klosterneuburg endgültig in der 2. Landesliga Ost angekommen und liegen auf dem guten siebenten Platz in der Tabelle. Gut, die Siege gelangen gegen Mannersdorf und die Horn Amateure. Horn ist mit nur einem Punkt das Schlusslicht und Mannersdorf steht mit drei Punkten auf dem 14. Platz nicht viel besser da, dennoch muss man auch diese Gegner erst einmal schlagen. Auch wenn es einen späten Siegestreffer brauchte, um in Mannersdorf drei Punkte einzufahren, auf der gezeigten Leistung kann man aufbauen. Da waren die viel besungenen Tugenden zu sehen, die der Coach in der Vorwoche einforderte. Die Einsatzbereitschaft war zu erkennen und die wichtigen Wege wurden bis zur letzten Minute gegangen.

Jetzt geht es mit Ebreichsdorf, Wolkersdorf, den Admira Panthers und Mistelbach hochkarätig weiter. Wenn man nach diesen Runden weiterhin auf dem siebenten Platz liegt, wäre das als großer Erfolg zu werten.