In einer Liga für sich

Die BK-Duchess haben es geschafft. Mit drei souveränen Siegen in der Finalserie gegen die Konkurrentinnen von Vienna United krönen die Klosterneuburgerinnen ihre Saison mit dem Meistertitel in der Superliga der Damen.

Der Titel alleine ist schon genug Grund zur Freude, doch die Art und Weise, auf welche dieser Titel geholt wurde ist die Kirsche auf dem Eisbecher. Die Klosterneuburgerinnen mussten sich in dieser Spielzeit nämlich in keinem einzigen Spiel geschlagen geben. Das gilt auch für den Cup, in dem sie sich ebenfalls den Titel holten.

Es war beeindruckend, wie die Klosterneuburgerinnen teilweise trotz deutlicher Überlegenheit an sich gearbeitet haben und gegen keinen Gegner nachgelassen haben. Das spricht für die starke Einstellung der Mannschaft und des Trainers, die immer hart an sich gearbeitet haben. Da kann man einfach nur den Hut ziehen.