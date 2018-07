Zu Beginn der angebrochenen Saison in der Flag Liga Austria sah es so aus, als würden die Indians es schwer haben ihre Favoritenrolle der letzten Jahre wieder einzunehmen.

Indians-Coach Wolfgang Vonasek war bereits nach der ersten Runde und dem äußerst knappen 20:18-Sieg gegen die Styrian Studs klar, dass man einiges an Arbeit vor sich haben würde, um am Ende wieder an der Spitze der Tabelle zu stehen. Vier Stammspieler haben den Verein nach der letzten Saison verlassen und fünf Rookies mussten im Gegenzug ins Team integriert werden.

Einige Spieltage später und nur eine Runde von der Sommerpause entfernt, konnten die Klosterneuburger wieder die Führung in der FLA an sich reißen, da die bisher führenden Vienna Constables den Styrian Studs unterlagen. Die Indians haben somit wieder einmal gezeigt, dass sie hervorragende Arbeit leisten und dass es kein Zufall sein kann, drei Jahre hintereinander Meister zu werden.

Der größte Gradmesser der Saison wartet allerdings noch auf die Vonasek-Truppe. Am Samstag kommt es zum Showdown zwischen den bisher noch ungeschlagenen Indians und den Constables, welche aus momentaner Sicht, sicher die größte Bedrohung für einen neuerlichen Klosterneuburger Meistertitel darstellen.