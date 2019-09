Zugegeben, als Autor dieser Zeilen sehe ich die Situation auch durch die rosarot gefärbte Brille des Vereinstrainers. Was „meine“ Mosquitos Klosterneuburg bei den Ultimate-Frisbee-Staatsmeisterschaften leisteten, hat aber auch neutrale Beobachter zum Staunen gebracht.

Bisher konnten wir „Mücken“ uns drei Mal den dritten Platz holen und scheiterten dabei jedes Jahr mit bitteren Niederlagen im Halbfinale. Heuer fehlten einige wichtige Akteure und in der Gruppenphase fielen weitere zentrale Spieler aus. Selbst der Traum von Platz drei schien vermessen zu, nachdem wir mit Ach und Krach ins Semifinale gestolpert waren.

In diesem wirkte die Situation dann beim Stand von 7:10 knapp vor dem Ende hoffnungslos. Sich aus der emotionalen Achterbahnfahrt einer solchen Partie auszuklinken, wäre für mich und die Spieler die leichte Option gewesen, kam aber nicht in Frage. Dafür haben alle Beteiligten zu viel Schweiß und Herzblut investiert.

Meine Spieler zeigten genau in dieser Situation, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, holten ein letztes Mal absolut alles aus sich heraus und drehten die Partie doch noch. Danach waren die Emotionen überwältigend. Es sind diese raren Momente, in denen Glück und Leid so knapp beisammen liegen, die den Sport manchmal „überlebensgroß“ machen.