Man könnte fast glauben, die nächste Saison steht schon direkt vor der Tür, so viel wie sich bei manchen von Niederösterreichs Unterhausvereinen gerade tut. Spieler wechseln auf Hochtouren den Verein, mancher Verein trennt sich vom Trainer, obwohl dieser noch kein einziges Spiel mit dem Team absolvieren konnte und andere streben eine vollkommene Umstrukturierung und den Umzug in eine andere Liga an.

Ein Verein hält sich aus dem ganzen Trubel gekonnt heraus. Der FC Klosterneuburg setzt darauf, seine Strukturen und Mannschaften weitestmöglich zu erhalten und sieht keinen Bedarf zur Veränderung.

Das ist gut so, denn der letzte Umbau der Mannschaft, der auf die neue Zielsetzung eines langfristigen Meistertitels ausgerichtet war, ging erst im letzten Sommer wirklich zu Ende. Das jetzige Team hat sich erst im Herbst wirklich gefunden und hatte bis jetzt noch nicht die notwendige Zeit um sein vollständiges Leistungspotenzial abzurufen. Nach den bisherigen Spielergesprächen sieht es danach aus, als könnten die Klosterneuburger die gesamte Mannschaft halten. Moritz Breicha, der seine Karriere beenden musste, könnte somit der einzige wichtige Spieler sein, der ersetzt werden müsste. Hier müsste man entweder nachrüsten, oder einem der jungen Nachwuchsspieler eine Chance geben, sich einzubringen.