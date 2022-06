Keine leichte Aufgabe

Die Tennis-Damen des 1. KTV in der Bundesliga haben ein paar schwierige Wochen vor sich. Nach einem guten Spiel gegen Weigelsdorf und einer enttäuschenden Niederlage in Kufstein muss man im unteren Play-off um den Klassenerhalt kämpfen.

Die Vorzeichen für diesen, waren schon einmal besser. Die Punkte vom Sieg gegen Dornbirn werden zwar in die nächste Phase mitgenommen, aber auch die Niederlage gegen Kufstein bleibt in der Statistik erhalten. In den verbleibenden drei Spielen haben die KTV-Damen nur gegen Wr. Neustadt das Heimrecht und mit Wörgl und Graz stehen zwei anspruchsvolle Auswärtsspiele innerhalb von fünf Tagen auf dem Programm.

Das Team hat aber noch nicht aufgegeben und möchte um jeden Punkt kämpfen. Das kann gelingen, denn bereits in den letzten Jahren, waren die KTV-Damen immer dann am besten, wenn es wichtig wurde.