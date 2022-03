Konkurrent wittert die Chance

Der Grunddurchgang in der Superliga der Damen ist geschlagen und die BK Duchess haben es geschafft: Sie gehen ungeschlagen in die nächste Phase. Ein beeindruckender Erfolg, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass die Duchess auch im Cup ohne große Schwierigkeiten den ersten Titel der Saison holen konnten.

Die jüngste Partie gegen die Flames hat jedoch gezeigt, dass die BK-Damen nicht unantastbar sind. Die Wienerinnen waren eindeutig sehr gut vorbereitet und hatten ein paar gute Mittel, um das Spiel der Duchess zu erschweren.

Die Klosterneuburgerinnen dürfen und werden sich in den Play-offs nicht auf den bisherigen Erfolgen ausruhen.Sie wissen: Die ganze Liga blickt natürlich nach Klosterneuburg und überlegt sich, wie man die Favoritinnen zu Fall bringen könnte. Jetzt gilt es, weiter immer einen Schritt voraus zu sein.