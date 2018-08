Dominik Wychera ist kein Sportler wie jeder andere. Sein dritter Platz beim Xterra Finnland ist vor allem durch die Umstände bemerkenswert. Wychera befindet sich nämlich diesen Sommer nicht nur am Weg von Wettkampf zu Wettkampf, er macht daraus vielmehr eine Erlebnisreise über mehr als 10.000 Kilometer.

Mit einem alten Renault-Camper zieht er durch ganz Europa, durchfährt dabei 17 Länder in 66 Tagen. Alleine das, wäre für die Meisten von uns anstrengend genug. Doch Wychera peilt dabei noch sechs der schönsten aber auch schwersten Cross-Triathlon-Läufe der Welt an, um diese zu absolvieren.

Und obwohl diese Bustour, bei der er meist selbst hinter dem Steuer sitzt, sicher alles andere als die optimale Vorbereitung fürs Racen ist, hat er bei den Bewerben in Italien, Polen und Deutschland immer an den Top Ten gekratzt. Dass ihm nun in Finnland sogar der erträumte Stockerlplatz geglückt ist, grenzt an ein Wunder. Zuzutrauen wäre ihm diese Leistung doch eher zu Beginn des verwegenen Trips gewesen.

Vielleicht ist es aber auch die Kälte des Nordens, die Wychera die Strapazen einfach besser wegstecken lässt. Und er bleibt in Skandinavien. Die letzten beiden Xterras heuer bestreitet er in Norwegen und Dänemark.