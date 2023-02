Kühlen Kopf bewahren

Die Leistung der Unparteiischen im Spiel zwischen den Dukes und den Swans war nicht das Gelbe vom Ei, das darf man bei neutraler Betrachtung durchaus sagen. Dass die Offiziellen im österreichischen Basketball nicht immer glänzen ist kein Geheimnis und ein Problem, das nicht am Bemühen der Schiedsrichter liegt, die zweifelsfrei nach bestem Wissen und Gewissen agieren. Hier müsste der Verband endlich aktiv werden.

Mit Kritik an den Unparteiischen wird man allerdings keine Spiele gewinnen. Die Dukes haben sich in wichtigen Phasen von den Entscheidungen der Schiedsrichter vollkommen aus dem Konzept bringen lassen. In diesen Situationen, besonders in den Schlussminuten des Spiels, wäre es besonders wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich somit nicht um die eigenen Chancen zu bringen. Auch das ist ein Faktor, der einen guten Sportler und ein starkes Team auszeichnet.