Der Start in die Gebietsliga Nord/Nordwest wird heuer so spannend wie schon seit einigen Jahren nicht mehr. Das will bei einer Liga, die so eng beisammen liegt, etwas heißen. Schließlich trennten die Schlusslichter aus Absdorf zur Winterpause nur elf Punkte von den Drittplatzierten des FC Marchfeld.

Für die Klosterneuburger wird der Start besonders spannend. In den letzten Jahren hatte man bereits vor Saisonbeginn hohe Ziele und den Anspruch dem Tabellenende fern zu bleiben. Nach total verkorksten Saisonstarts fanden die FCK-Kicker sich dann erst recht — zumindest zwischenzeitlich — in den Kampf gegen die rote Laterne verwickelt.

Daher blickt man in Klosterneuburger nun besonders gebannt auf die ersten Spiele. Die Chancen auf einen positiven Start stehen heuer aber so gut wie noch nie. Die Mannschaft hat sich gut an das neue System von Trainer Handl gewöhnt und hat offensiv jetzt auch abseits von Johannes Mansbart die notwendige Qualität.

Frühe Erfolge gegen die vermutlich leichteren Gegner Ladendorf, Neudorf und Prottes könnten das Selbstvertrauen entstehen lassen, dass es braucht, um in dieser Liga jeden Gegner herauszufordern.