Mit dem knappen Sieg in Fürstenfeld am Donnerstag ist die erste Saisonhälfte im Grunddurchgang für die Klosterneuburger auch schon wieder vorbei. Und mit Rang drei lag man vor dem Rückrundenauftakt auf einem Tabellenplatz, den wohl nicht alle Fans den Dukes zugetraut hätten.

Hinter den Swans aus Gmunden und den Oberwart Gunners hatten die Klosterneuburger nach 18 Spielen bei zwölf Siegen nur sechs Niederlagen am Konto. Stark dazu beigetragen hat natürlich auch die lange Bank der Dukes. Mit Rückkehrer Moritz Lanegger und Neuzugang Max Hopfgartner haben sich die Dukes im Sommer punktuell gut verstärkt und daher können sie jetzt in den kritischen Phasen von Begegnungen auf eine hohe Rotation setzen.

Zwar rutschten die Dukes direkt mit der Niederlage in Kapfenberg wieder auf den vierten Platz ab, zur Tabellenspitze fehlen (nach Verlustpunkten) aber nach wie vor nur vier Zähler.

Nun gilt es für die Klosterneuburger, diesen Schwung aus der ersten Saisonhälfte auch in die zweite mitzunehmen, um sich für die Play-offs eine gute Ausgangssituation zu schaffen.

Und wer weiß, wenn sich die Dukes weiter so steigern, dann können sie noch heuer ein Wörtchen im Titelkampf mitreden.