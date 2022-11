Meisterliche Qualitäten

Die Sitting Bulls haben in der zweiten Runde der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gezeigt, dass die Niederlage gegen die Flink Stones in der ersten Runde nur ein einmaliger Ausrutscher war. Die Klosterneuburger spielten sich zunächst in der ersten Partie gegen die Dolphins warm, ließen in diesem Spiel selbst trotz deutlichem Vorsprung nie locker und gingen mit der selben Einstellung in das Spiel gegen die Steirer, was schließlich in einer souveränen Vorstellung endete, nach der niemand die Titelambitionen der Sitting Bulls ernsthaft in Frage stellen kann.

Für ein Team, das die Liga über Jahre so dominiert, ist es nie einfach, den Fokus in allen Spielen bei hundert Prozent zu halten. Die Zankl-Truppe hat aber gezeigt, dass sie weiß, worauf es ankommt und schien durch die Erstrundenniederlage nur noch motivierter ans Werk zu gehen. Auch das zeichnet einen Meister aus.