Mit Breite an die Spitze

Die Transferzeit ist vorüber und der FC Klosterneuburg hat sich wieder einmal hervorragend geschlagen. In allen Bereichen gelang die Verpflichtung von Spielern, die in der bald anstehenden Rückrunde eine Verstärkung sein werden. Wirklicher Kracher ist zwar keiner unter den Neuzugängen, aber alle Spieler haben das Zeug, um in der Kampfmannschaft aufzulaufen.

Nur auf der Position des Torwarts blieb man unverändert, dort ist die Handl-Truppe aber ohnehin ausgezeichnet aufgestellt.

Mit den Neuverpflichtungen haben die FCK-Kicker vor allem in der Breite an Substanz gewonnen. Ausfälle auf einzelnen Positionen wird man jetzt noch besser kompensieren können und Coach Handl hat noch mehr Möglichkeiten taktisch zu reagieren, wenn es erforderlich wird. Die FCK-Kicker als Titelfavoriten zu bezeichnen, wäre vermessen, die Chancen sind aber dennoch besser als je zuvor.