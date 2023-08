Müsste man gewohnt sein

Nach den ersten drei Runden in der 2. Landesliga gibt es beim FC Klosterneuburg gemischte Signale. Positiv zu werten sind der Sieg in der ersten Runde gegen Horn und die Tatsache, dass man gegen Vösendorf streckenweise und gegen Katzelsdorf zumindest in der Phase nach dem 3:1 gut mitspielen konnte. Ins Grübeln kommt man allerdings, wenn man sieht, dass die FCK-Kicker ihre Tugenden aus der Vorsaison nicht konstant auf den Platz bringen und nicht ganz das abrufen, was sie auf dem Kasten haben. Das wird es in der 2. Landesliga nämlich gegen absolut jeden Gegner brauchen, um überhaupt den Hauch einer Chance zu haben. Hier gibt es keine geschenkten Punkte. Das sollte für die Klosterneuburger aber eigentlich ein alter Hut sein. Das war schon in der knackigen Gebietsliga Nord-Nordwest so, da schaffte man das über weite Strecken der Saison. Auch wenn der Leistungssprung zur 2. Landesliga natürlich ein Großer ist, dieselbe Einstellung sollte man auf den Platz bringen.