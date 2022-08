Mutig aber richtig

Für die Indians wird es spannend. Die Klosterneuburger Flag-Footballer kämpfen um den Einzug in die Play-offs und treffen am kommenden Spieltag gleich auf ein paar hochkarätige Gegner. Trotz dieser brisanten Ausgangssituation starten die Klosterneuburger am Sonntag mit einem neuen und äußerst jungen Quarterback. Das ist ein mutiger aber richtiger Schritt.

Der Neue im Zentrum der Offensive hat nämlich bereits einige Talentproben abgelegt und selbst wenn die Herausforderung am Anfang noch zu groß sein sollte, wird man ihm ob seiner Jugend keine Vorwürfe machen können. Gleichzeitig wird der Erfahrungsgewinn in so jungen Jahren das Potenzial des Youngsters noch erheblich steigern.

Wenn alles nach Plan gelingt, haben die Indians die wichtigste Position im Spiel mit einem jungen Talent mit enormen Potenzial besetzt, was fast wichtiger wäre als das Ergebnis einer einzelnen Saison.