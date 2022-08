Mutig in die nächsten Runden

Mit einem jungen Quarterback als Spielgestalter war es keine große Überraschung, dass die Indians in der ersten Partie des jüngsten Spieltages gegen die Tabellenführer der Styrian Studs etwas unter die Räder kamen. Was allerdings überraschte, war die Leistungssteigerung innerhalb eines Spieltages. Immerhin wurden die Vipers - das zweitbeste Team der Liga - am Ende an den Rand der Niederlage gebracht und der Trainer schwärmte vom „besten Spiel des Jahres“ seiner Mannschaft.

Die Formkurve scheint also genau im richtigen Moment deutlich nach oben zu zeigen und aktuell liegt man weiterhin auf Kurs in die Play-offs. Dort kann bekanntlich alles passieren. Auch wenn die Indians heuer nicht als Titelanwärter Nummer Eins gelten, muss man die Klosterneuburger mit ihrem erfahrenen Trainerstab immer auf der Rechnung haben.