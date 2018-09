Dass der 1. Klosterneuburger Tennisverein die Bundesliga 35+ der Herren äußerst motiviert angeht, war in den letzten Wochen deutlich zu bemerken. Mannschaftsführer Mario Weber wusste vor den jeweiligen Begegnungen gut über die Stärken und Schwächen der Gegner bescheid und schickte seine Truppe top vorbereitet ins Rennen.

Eine Herangehensweise, die sich bezahlt machte. In der Gruppenphase konnte man das übermächtig wirkende Team aus Neudörfl mit 4:3 überwältigen und auch gegen Auhof konnte man einen knappen Sieg einfahren. Gegen Wiener Neustadt konnte sogar ein souveräner 7:0-Sieg eingefahren werden. Alles Siege, die sicherlich auch der guten Vorbereitung zu verdanken sind. Auch gegen die vermeintlichen Titelaspiranten von Villach waren Koubek und Co am Posten und zogen souverän ins Finale ein. In diesem war man dann aber chancenlos — Verletzungen der Topleute hin oder her.

Trotzdem: Wenn die Klosterneuburger nächstes Jahr wieder so fokussiert ans Werk gehen, spricht die Entwicklung für das Team. Letztes Jahr musste man sich mit dem dritten Platz begnügen, heuer wurde man Zweiter, der nächste Schritt ist klar!

Eines scheint sicher zu sein: Bleibt das Team des KTV in dieser Form erhalten, wird der Titelkampf 2019 spektakulär.