Neues Abenteuer

Die BK Duchess wagen den Schritt auf das internationale Parkett und spielen in der kommenden Saison, neben dem Engagement in der Superliga, auch im Alpe-Adria-Cup der Damen mit. Das stellt einen wichtigen nächsten Schritt in der Entwicklung der Klosterneuburger Basketballerinnen dar. In den letzten Jahren gab es in der Liga kaum noch Konkurrenz, den Duchess gingen teilweise schon richtig die Herausforderungen aus.

Durch die großen Ambitionen des Damenteams aus St. Pölten mag sich das in der kommenden Saison vielleicht verändern, dennoch wird die heimische Liga für die Duchess nur punktuell fordernd sein. Daher ist es auf ganzer Linie zu begrüßen, dass die Klosterneuburgerinnen auf der Suche nach neuen Challenges jetzt fündig geworden sind und dieses Abenteuer in Angriff nehmen. Neue Herausforderungen sind schließlich stets der beste Katalysator zur Weiterentwicklung und um dem Stillstand vorzubeugen.