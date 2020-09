Zwei Spiele, zwei Siege! So rosig sieht die bisherige Bilanz des FC Klosterneuburg in der Gebietsliga Nord/Nordwest aus. Mit dem aktuell besten Torverhältnis der ganzen Liga — vier Treffern steht kein einziges Gegentor gegenüber — führen die Klosterneuburger sogar die aktuelle Tabelle an.

Lediglich Langenlebarn und Lassee konnten die ersten beiden Spiele ebenfalls gewinnen und halten aktuell beim möglichen Punktemaximum von sechs Zählern auf den Plätzen Zwei und Drei.

Nach den verkorksten Saisonstarts der letzten Jahre ist dies Balsam auf die Klosterneuburger Fußballseelen. Trainer Mario Handl tritt allerdings ein wenig auf die Euphoriebremse, was nach erst zwei gespielten Runden nicht überrascht. Er betont, dass es sich nur um eine Momentaufnahme handelt und es noch einige Entwicklungsschritte braucht, um sich oben „einzuzementieren“.

Der Trainer hat recht, denn die Begegnung mit Neudorf hat gezeigt, dass die FCK-Kicker noch nicht ganz die notwendige Qualität und die Feinabstimmung haben, um auch tief stehende Gegner, die den Ball in die Spitze dreschen und auf ihr Glück hoffen, zu kontrollieren. Davon gibt es in dieser Liga jedoch einige.