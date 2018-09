Zwei Siege und vier Niederlagen, kein Unentschieden und Platz Elf in der Tabelle. So sieht die Bilanz der Klosterneuburger nach sechs Runden aus. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten beträgt fünft Punkte, die Klosterneuburger haben allerdings bereits eine Partie mehr gespielt als das Schlusslicht aus Langenlebarn. Von außen betrachtet keine herausragende Statistik für ein Team, das sich einiges vorgenommen hat.

Für die Fans der Klosterneuburger ist es aber noch lange nicht an der Zeit, die Flinte ins Korn zu werfen. Sieht man sich die gesteckten Ziele im Detail an und beobachtet den Prozess, anstatt sich auf die Tabellensituation zu versteifen, ist die Lage nicht ganz so deprimierend.

Dass der FCK-Motor in den ersten Saisonspielen erst warmlaufen musste, war deutlich zu merken, spätestens seit den Siegen gegen Bisamberg und Neusiedl ist zumindest klar, welches Potenzial in dem Team steckt. Um dieses abrufen zu können, braucht eine Mannschaft, welche auf so vielen Positionen umgestellt wurde, natürlich Zeit. Trainer Thomas Haretter betonte bereits vor dem Saisonstart, dass man die Veränderungen erst nach der Winterpause wirklich bemerken würde. Bis dahin gilt es nicht weiter abzurutschen und dem Entwicklungsprozess zu vertrauen. Der ist definitiv schon angelaufen.