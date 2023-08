Ohne sie geht nichts

Diese Woche waren sie in der NÖN das große Thema - die Ehrenamtlichen, die unsere Vereine am Laufen halten. Ohne sie geht im Unterhausfußball nichts! Sei es der Platzwart, der sich bei jedem Wetter liebevoll um sein Grün kümmert, die Kantinen-Crew, die für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher verantwortlich ist oder auch die ehrenamtlichen Funktionäre, die sich nicht nur viel Arbeit antun, sondern auch in der Verantwortung stehen. Sie alle spielen eine wichtige Rolle, damit die Spieler am Ende am Platz stehen und die Zuschauer ein Fußballspiel genießen können.

Oft wird diese Arbeit heimlich still und leise im Hintergrund verrichtet. Lob und Anerkennung ist in den meisten Fällen nicht der ausschlaggebende Antrieb, sondern viel eher die Liebe und Verbundenheit zum eigenen Verein und die daraus entstehende Gemeinschaft. Am Ende des Tages kann man vor diesem Einsatz und diesem Zugang nur den Hut ziehen. Chapeau!