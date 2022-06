Platz für den Eigenbau

Auch wenn man sich bei den BK Dukes „nicht stressen lassen“ will, wie Obmann Werner Sallomon betont, wird sich in den nächsten Wochen schon zeigen, wie der Kader für die kommende Saison aussieht. Dass von den Legionären nur James Murray-Boyles übrig bleibt — sofern die Verhandlungen positiv verlaufen — ist keine Überraschung. Auch die Tatsache, dass man den langjährigen Spielerstamm möglichst vollständig halten möchte, war zu erwarten.

Dass man die nächste Saison in jedem Fall nur mit drei Legionären bestreiten möchte, darf man im Gegensatz aber als mutigen und fast schon überraschenden Ansatz werten.

In der Superliga wird nämlich immer mehr Geld ausgegeben. Die Dichte an Profis steigt von Jahr zu Jahr. Die Dukes wollen aber weiterhin ein Team bleiben, bei dem auch Eigenbauspieler einen Platz haben. Diesem Weg bleibt man treu und das ist gut so.