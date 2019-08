Die jüngsten Regeländerungen im Fußball sollten für Fans einigen Grund zur Freude bieten. Natürlich müssen diese Regeln sich erst in der Praxis beweisen und es wird wieder neue Schwachstellen geben aber einige der zuseherfeindlichsten Problemstellen könnten mit den neuen Regeln beseitigt worden sein.

Zum Beispiel, dass Spieler das Spielfeld bei einem Wechsel nun beim nächsten Punkt der Outlinie verlassen müssen. Das öde Zeitschinden über Auswechslungen in den Schlussminuten könnte so endlich ein Ende haben und somit mehr tatsächliche Spielzeit in den entscheidenden Minuten überbleiben.

Auch die Tatsache, dass das ewige Gerangel in der Mauer jetzt ein Ende hat, ist zu begrüßen, denn nervenaufreibend war es nur im negativen Sinn, wenn der Schiedsrichter die Spieler in der Mauer immer wieder ermahnen musste, bevor der Freistoß endlich gespielt werden konnte.

Einzig beim Handspiel, das zu den am häufigsten strittig entschiedenen Situationen zählt, hat man noch immer keine Regelung ohne gewissen Interpretationsspielraum gefunden.

Jene Fans, die Angst hatten, dass ihnen jetzt der Stoff für hitzigen Diskussionen ausgehen könnte, dürfen also getrost durchschnaufen.