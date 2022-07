Saison die Mut macht

Es gibt Niederlagen, nach denen kann man einfach nur den Kopf hängen lassen. Vielleicht ging es auch manchem Spieler der Broncos so, nachdem man am Sonntag lange Zeit auf Kurs in die Play-offs war, nur um sich im letzten Viertel dann doch noch geschlagen geben zu müssen.

Jetzt muss man sich aufrappeln und den Blick rasch auf die nächsten Aufgaben richten. Denn diese Spielzeit hat auch sehr viele positive Aspekte deutlich zum Vorschein gebracht. Die Klosterneuburger sind mittlerweile ein richtig eingeschworener Haufen. Das hört und sieht man an vielen Ecken und Enden.

Obwohl es chronisch unterbesetzt war, sorgte das Team von Joe Yun immer wieder für Überraschungen und lieferte tolle Leistungen. Darauf kann und muss man aufbauen. Mit ein paar Spielern mehr im Kader wird es im nächsten Jahr bereits mit den Play-offs knappen, denn das Können ist vorhanden.