Corinna Kuhnle gilt als eine der schnellsten Damen auf den Wildwasserstrecken der Welt. Einzig mit den Olympischen Spielen will es für sie einfach nicht klappen — auch diesmal nicht! Im Training überragend, kommt die Höfleinerin bei Wettkämpfen zu oft ins Straucheln, wie bei der WM am Wochenende.

Nur im Hoffnungslauf klappte für sie auf der Olympiastrecke von 1992 im spanischen La Seu d’Urgell alles. Logische Folge: Lauf und sogar Tagesbestzeit! Doch bereits im Semifinale folgten wieder drei Torfehler, welche Kuhnle am Ende die Olympiateilnahme in Tokio kosten sollten. Obwohl sie mit dem 16. Rang für Österreich den Quotenplatz holen konnte, hat es für sie selbst nicht gereicht. Die Vorgaben des österreichischen Verbands waren unmissverständlich: Sie hätte Viktoria Wolffhardt klar abhängen müssen, um diese am Weg nach Tokio abzufangen. Doch Kuhnles Tullner Konkurrentin belegte unmittelbar hinter ihr Rang 17.

Die Entscheidung des Verbands ist trotzdem zu hinterfragen. Kuhnle nimmt stets volles Risiko und kann jederzeit gewinnen. Wolffhardt hat zwar im Nachwuchs auch viele Medaillen eingeheimst, doch im Erwachsenenbereich ist sie den Nachweis noch schuldig geblieben, zu den Siegläuferinnen zu gehören. Bei Olympischen Spielen zählen aber nur Medaillen.