Schwierige Aufgabe

Die höchsten Spielklassen im Basketball stehen vor einer großen Herausforderung. Corona hat den Spielbetrieb momentan fest im Griff.

Bei den Damen fielen gleich drei Spiele ins Wasser. Das Duell zwischen Graz und den Duchess war das einzige Spiel der Runde. Auch bei den Herren setzte es drei Absagen. Nur Traiskirchen gegen Vienna und Oberwart gegen St. Pölten konnte stattfinden.

Und das trotz strenger Regularien und engmaschiger Sicherheitsvorkehrungen. Bisher ist die Liga mit derartigen Ausfällen gut umgegangen und hat spontan reagiert. So viele Ausfälle in nur einer Woche hat es allerdings in der bisherigen Saison auch noch nicht gegeben.

Wenn man eine chaotische Schlussphase vor den Play-offs vermeiden möchte, dann wird es auch in den kommenden Wochen von allen Seiten viel Spontanität brauchen. Und das gilt wohl auch für die schon bald anstehenden Play-offs.